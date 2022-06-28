İzmir’de belediyenin 79 bisikleti çalındı

28 Haziran 2022 Salı, 13:02

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım projelerinden BİSİM’e ait bisikletlere ve park yerlerine verilen zarar nedeniyle belediyeye 200 bin liraya yakın masraf çıktı. Bisikletlerin ve park noktalarının kilit mekanizmaları kıranların yanında son 6 ayda 79 bisikletin çalındığını bildiren belediye, hem sistemin hem de yurttaşların mağdur edildiğini kaydetti.

YASAL İŞLEM BAŞLATILIYOR

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, masarları gidermek için ihtiyaç duyulan malzeme, tamir masrafı ve tamir için harcanan işgücü proje kapsamında daha fazla hizmet verilmesini engelliyor. Bunun yanında, BİSİM kullanıcıları ise daha az bisiklet ve park yeri ile yetinmek durumunda kalıyor. Yurttaşların mağdur edilmesini engellemek için İzmir Büyükşehir Belediyesi İZULAŞ Genel Müdürlüğü BİSİM istasyonlarını kamera ile izliyor. Bisikletlere ve istasyonlara kasıtlı zarar veren kişiler tespit ediliyor ve haklarında yasal işlem başlatılıyor.