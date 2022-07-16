İzmir'de Bergama'nın ardından Bornova’da da orman yangını

İzmir'in Bornova ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

DHA
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 15:19
İzmir'de Bergama'nın ardından Bornova’da da orman yangını
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İzmir'de Bergama ilçesindeki yangının ardından Bornova'da da orman yangını çıktı. İlçeye bağlı Yakaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın bölgesinden yapılan ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 helikopter ve 6 arazöz sevk edildi.

Ekipler alevleri kontrol almak için havadan ve karadan çalışma başlattı. 

 


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