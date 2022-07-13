Datça’da orman yangını; CHP'li Onursal Adıgüzel: Hava karardı ve görüyoruz ki bütün çalışmalar durdu. Şu anda bir müdahale yok

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 23:24

Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Alevler rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Akşam saatlerinde de rüzgârın etkisini sürdürdüğü bölgede yangına müdahale sürüyor.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, yangın dolayısıyla Mesudiye Mahallesi'nin üst kısmındaki ormanlık alanda bulunan 20 evin tahliye edildiğini söyledi. Bu evlerden ikisinin zarar gördüğünü aktaran Çoban, ayrıca 1'i orman işçisi 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

Öte yandan DHA'nın aktardığına göre, Hayıtbükü Koyu'na yaklaşan alevler sahildeki evlere 200 metre kala paralel olarak ilerledi. Hayıtbükü'nde tek katlı müstakil taş evin çatısına sıçrayan alevlere köylüler, tankerlerle getirdikleri su ve hortumlarla müdahalede bulundu. Alevler evi tamamen sarmadan söndürüldü. Ayrıca, Döşemealtı mevkisindeki inşaat halindeki bir bina ile Hayıtbükü Koyu yakınlarındaki 4 ev yangında kısmen zarar gördü. Bu evlerde kalan toplam 15 kişi alevler ulaşmadan kısa bir süre önce tahliye edildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yangında 10 uçak, 20 helikopter, 156 arazöz, 29 iş makinası, 19 su tankeri ve 1138 personel görev alıyor. Belediyelerin itfaiye ekipleri ve askerler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

ÇALIŞMALAR GECE DE DEVAM EDİYOR

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yanı 10'uncu saatine girerken çalışmalar gece de sürüyor. Yerleşim alanlarını da tehdit eden yangında vatandaşlar güvenli bölgelere sevk edilirken, yangınla mücadele devam ediyor.

10'uncu saatine giren orman yangınında çalışmalar gece saatlerinde de devam ederken, ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Bölgedeki rüzgarın çalışmaları olumsuz etkilediği yangına karadan müdahale devam ediyor.

CHP'DEN TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Muğla’nın Datça ilçesinde devam eden orman yangına ilişkin, “Gece görüşlü helikopterlerin hayata geçirildiğini söyledi Bakan. Buradayız, hava karardı ve görüyoruz ki bütün çalışmalar durdu. Milletvekili arkadaşlarımız bütün alanı defalarca gezdiler, Bakan’la ve kamu yetkilileriyle defalarca iletişim kurdular. Helikopterlerin kullanılacağı söyleniyor. Buradayız, bekliyoruz ama arkamızda görüyorsunuz ormanlarımız yanıyor. Ne yazık ki şu anda bir müdahale yok” dedi.

Onursal Adigüzel, Datça’da orman yangının sürdüğü Hayıtbükü’nde bugün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, hava kararmasına rağmen yangına gece görüşlü helikopterlerle müdahale edilmediğini söyledi.

"NE YAZIK Kİ ŞU ANDA BİR MÜDAHALE YOK"

Adıgüzel, şöyle konuştu:

Öğlen vakti Datça Hayıtbükü bölgesinde başlayan yangın hala sürüyor. Ormanlarımız yanıyor, yüreğimiz yanıyor. Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediye başkanlarımız bütün imkanlarıyla seferber olmuş durumdalar. Önceliğimiz, vatandaşlarımızın canını koruyabilmek. Bu arada tabiatı, doğayı, canlıları da kurtarabilmek için herkes elinden geleni yapıyor. Sayın Tarım Bakanı da burada. Biz, defalarca uyarlımızı yaptık. Uyarılar yetmedi. Geçmişten ders almamız lazım. Bu ormanlar bizim akciğerimiz, burada yaşayan canlılarla paylaştığımız en önemli varlıklarımız dedik. Geçmişten ders alalım, bütün önlemleri bu doğrultuda alalım istedik.





Gece görüşlü helikopterlerin hayata geçirildiğini söyledi Bakan. Buradayız, hava karardı ve görüyoruz ki bütün çalışmalar durdu. Milletvekili arkadaşlarımız, bütün alanı defalarca gezdiler, Bakan’la ve kamu yetkilileriyle defalarca iletişim kurdular. Helikopterlerin kullanılacağı söyleniyor. Buradayız, bekliyoruz ama arkamızda görüyorsunuz ormanlarımız yanıyor. Ne yazık ki şu anda bir müdahale yok. Hepimiz dua ediyoruz; rüzgar azalsın, yangın kontrol altına alınsın.

GECE GÖRÜŞLÜ YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERLERİ İLK KEZ DATÇA YANGININDA DENENECEKTİ!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yaptığı açıklamada, “Teknolojimiz en üst seviyede. Kullandığımız yapay zeka, yazılımlarımız, donanımlarımız. Biz Marmaris’te daha beterini gördük, burada içimiz daha rahat. Burada son durumla ilgili bilgi alacağız. Bir de gece kullanılabilen helikopterleri de ilk defa burada denemiş olacağız. Bunların sağlıklı çalışıp çalışmadığını test edeceğiz. İlk defa burada deneyeceğiz” demişti.

GEÇEN SENE 140 BİN HEKTAR ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRMÜŞTÜ!

2021 temmuz ve ağustosundaki yangınlarda 140 bin hektar ormanlık alan zarar gördü, geride bıraktığımız haziran ayında Marmaris’te çıkan yangında da zarar gören ormanlık alana 4 hektar daha eklendi. Dahası bu temmuz ortasından itibaren orman yangınları tehlikesinin artacağı öngörülüyor.