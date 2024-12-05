İzmir'de bıçakla yaralayıp cep telefonu gasbetti!

İzmir'in Buca ilçesinde parkta yürüyen İ.A.'yı (20) bıçakla yaralayıp cep telefonunu gasbeden Ş.K. (20) polis ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'de bıçakla yaralayıp cep telefonu gasbetti!
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DHA
Yayınlanma: 05.12.2024 - 12:43

Olay, 30 Kasım akşam saatlerinde Hasanağa Bahçesi'nde meydana geldi. İ.A. parkta yürürken elinde bıçak bulunan Ş.K.'nin saldırısına uğradı.

Ş.K., İ.A.'yı karnından yaraladıktan sonra cep telefonunu gasbederek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İ.A., ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.A., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği koordinesinde Soruşturma Büro Amirliği ve Buca Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, kimliğini belirlediği Ş.K.’yi önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Etiketler: #İzmir #gasp #bıçaklama #bıçak

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