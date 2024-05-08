Ablasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi kan dondurdu: 'Her evden kaçtığında başka bir erkek arkadaşının yanına gittiği için bıçaklamayı planlıyordum'

Ankara’da ruhsal problemler yaşadığı iddia edilen 15 yaşındaki çocuğun, kendisinden bir yaş büyük ablasını sırtından bıçaklayarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada verdiği ifade ortaya çıktı. Saldırgan kardeşin savcılıkta alınan ifadesinde, “Her evden kaçtığında başka bir erkek arkadaşının yanına gittiği için bıçaklamayı planlıyordum” dediği öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 13:33
Ablasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi kan dondurdu: 'Her evden kaçtığında başka bir erkek arkadaşının yanına gittiği için bıçaklamayı planlıyordum'
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Altındağ’da meydana gelen olayda psikolojik sıkıntıları olduğu ileri sürülen 15 yaşındaki E.İ., 16 yaşındaki ablası B.S.İ.’yi sırtından dört kez bıçaklayarak öldürdü.

Olaydan sonra emniyete teslim olan saldırgan kardeş işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İFADESİ KAN DONDURDU

Sanık E.İ.’nin savcılıkta alınan ifadesinde, “Ablam olaydan bir gün önce evden kaçtı. Babamla kendi imkanlarımızla bulduk. Evden her kaçtığında başka bir erkek arkadaşının yanına gittiği için bıçaklamayı planlıyordum. Eve geldiğimizde sırtına 3-4 kez bıçak ile vurdum. Ablam, ‘imdat ölüyorum’ diye bağırdı. Sigaramı ve çakmağımı yanıma alıp karakola teslim oldum. 1 haftadır kullanmam gereken psikiyatri ilaçlarımı kullanmıyordum, olay nedeniyle çok pişmanım” dediği öğrenildi.


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