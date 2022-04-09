İzmir’de bıçaklanarak öldürülen Arif Kıvrak’ın katil zanlısı tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Arif Kıvrak'ın evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı, cezaevine gönderildi.

AA
09 Nisan 2022 Cumartesi, 16:02
İzmir’de bıçaklanarak öldürülen Arif Kıvrak’ın katil zanlısı tutuklandı
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Tahsin Yazıcı Mahallesi'nde 7 Nisan'da, Arif Kıvrak'ın bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan N.T'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Tahsin Yazıcı Mahallesi'nde Arif Kıvrak'ın (52) annesiyle yaşadığı evden sesler gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirmiş, vücudunda bıçak darbeleri bulunan Kıvrak'ın öldüğü belirlenmişti. Polisin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek tespit ettiği ve yakaladığı N.T, ifadesinde suçunu itiraf etmişti.



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