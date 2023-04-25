İzmir'de bıçaklı ve silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi
İzmir'in Konak ilçesinde, tartıştığı kişi veya kişiler tarafından bıçaklı ve silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Aydın(42), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirdi.
Olay, saat 01.00 sıralarında Atilla Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Aydın henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı kişi veya kişilerin bıçaklı ve silahlı saldırısına uğradı.
Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle ağır yaralanan Aydın'ı gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kişi veya kişiler ise bir otomobille olay yerinden kaçtı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralı Aydın'a ilk müdahalesinin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Aydın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Mehmet Aydın’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, caddedeki dükkanların güvenlik kameralarını incelerken, Aydın'ı öldüren kişi veya kişilerin bulunması çalışmalarını sürdürüyor.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Kimin döviz aldığı belli oldu
- Süleyman Soylu'nun mitingi alay konusu oldu!
- ORC seçime 20 gün kala anket paylaştı
- Müfreze filmi konusu nedir? Müfreze oyuncuları kim?
- Oğuzhan Uğur: Son gün karar aldık, yayınlamayacağız
- İnce'nin 'Akşener' iddiasına yalanlama
- Altaylı'dan Kurum'a: Buna ekonomi yönetimi dersiniz...
- Millet İttifakı'nın otobüsünde dikkat çeken diyalog
- Memleket Partisi'nde istifa depremi
- 'Cumhur' seçmeninden Erdoğan'a kötü haber