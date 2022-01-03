İzmir'de bir kişi otomobilde öldürülmüş halde bulundu
İzmir'in Bayraklı ilçesinde terk edilen otomobilde bir kişi öldürülmüş halde bulundu.
Alpagut Mahallesi 1620/59 Sokak'ta 2 kişinin otomobili bırakarak kaçtığını görenler durumu ihbar etti. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, otomobilin arka koltuğunda yüzü bezle kapatılmış ve tabancayla vurulmuş erkek cesedi olduğunu tespit etti.
Araçta yapılan incelemede pompalı tüfek bulan ekipler, ölen kişinin 20 yaşındaki İbrahim Kırık olduğunu belirledi. Kırık'ın cesedi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Video Haberler
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
En Çok Okunan Haberler
- İşte Erdoğan'ın enflasyon planı
- AKP seçmeninden Erdoğan'a kötü haber
- Dolarda gözler yarına çevrildi
- İBB'den CNN Türk'e sert tepki
- Erzincan ve Van'da okullar tatil edildi
- AKP'de seçim hareketliliği
- Aracı olanlar dikkat! Dev zam geldi
- Fatma Şahin yandaşa çalıştı
- Afgan anne donarak yaşamını yitirdi
- İstanbul'da eczane kuyruğu