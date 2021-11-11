İzmir’de bir okulda koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi

11 Kasım 2021 Perşembe, 11:23

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in “Tüm derslikleri kapatılan okul yok” açıklamasından bir hafta sonra İzmir’de bir okul tamamen karantinaya alındı. 54 öğretmeni, 710 öğrencisi bulunan 23 derslikli Narlıdere Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu tamamen kapatıldı. Salgın nedeniyle eğitime ara verilen okulda 12 öğretmen ve 53 öğrencide koronavirüs çıktı.

23 DERSLİĞİN TAMAMI KARANTİNADA

Eğitim Sen’in açıkladığı son güncel rakamlara göre, İzmir genelinde 577 sınıf karantinaya alınırken, 288 öğretmen ve 1058 öğrencide Covid-19’a rastlandı. Ara tatil öncesinde meydana gelen bu gelişmelerden yana kaygı duyduklarını aktaran eğitimciler, ikinci dönem salgının kontrolden çıkabileceğini ve yeniden uzaktan eğitime dönülebileceğini kaydederek, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nı önlem almaya çağırdı.

İKİNCİ DÖNEM TEHLİKEDE

Okullarda yaşanan salgın vakalarına ilişkin açıklamada bulunan Eğitim-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Necip Vardal şunları kaydetti: “Alınsın dediğimiz önlemler konusunda halen bir adım atılmadı. Ülkedeki durum okullara da aynı şekilde yansıyor. Vaka sayıları düşmedi. Demek ki salgın kontrol altına alınamıyor. Artık kış da geliyor. Sınıflar kalabalık, havalandırma da yapılamayacak. Ara tatile girince vaka sayıları bir nebze olsun düşecektir ancak, devamında yaşanacaklar bizi düşündürüyor. Okullar kalabalık, temizlik personelleri yetersiz, ikili eğitim yapılmıyor, ders süreleri düşürülmüyor, yeterli temizlik yapılmıyor. Korkarız ki pandemi bugünkünden daha kötü bir noktaya taşınacak. İkinci dönemde devamlı ve sürekli eğitimin sürdürülmesi zor gözüküyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın eğitimde kesinti yaşanmaması için gerekli adımlar atması gerekiyor. Ek tedbirlere ihtiyaç olduğu kesin. Öğrencilerin aşılanmasında yeterli düzeyde değiliz.”

'BÖYLE OLACAĞIZ BELLİYDİ'

Eğitim Sen 6 No’lu Şube Başkanı Bülent Karakaş, yaşanan vakaların giderek artacağına değinerek “Biz sendika olarak aylar önce taleplerimizi dile getirdik. Alınması gereken tedbirleri tek tek söyledik. Ama bir türlü dinletemedik. Böyle olacağı belliydi. Bu daha başlangıç, kış yeni başlıyor, böyle giderse durum daha da kötüye gidecek. Eğer en başında ders süreleri düşürülmüş, ikili eğitime geçilmiş ve önlemler alınmış olsaydı bunu yaşamayacaktık. Okullara sadece maske, dezenfektan gönderiliyor. Bazen girişlerde ateş ölçülüyor. Sözde önlemlerle salgını kontrol altına alamazlar. Narlıdere’deki bu okulda yaşanan durum hem İzmir’de, hem de Türkiye’de ilk kez oluyor. Virüsün olmadığı okul neredeyse yok. Ama Türkiye’de ilk kez bir okulun kapatıldığını gördük. Eğer girişlerde ateş ölçülüyorsa bu okulda nasıl Covid-19 çıktı?” dedi.