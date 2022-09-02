İzmir'de “Bir tabak ot yemeği” sergisi açıldı

02 Eylül 2022 Cuma, 16:17

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirli altı fotoğrafçıdan oluşan ekibin ortak çalışması sonucu gerçekleştirilen “Bir Tabak Ot Yemeği” başlıklı belgesel fotoğraf sergisinin açılışını yaptı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki sergiye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, mutfak araştırmacısı- gazeteci- yazar Nedim Atilla, İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Adil Alpkoçak, Yaşar Üniversitesi’nin Mutfak Sanatları ve Gastronomi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Seda Genç, öğretim üyeleri, köylü kadınlar ve genç şefler katıldı. 30 Eylül tarihine kada r açık olacak sergi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Yaşar Üniversitesi desteğiyle hayata geçti.

SERGİ HEM KUŞAKLAR ARASI KÖPRÜ KURUYOR HEM DE KÜLTÜREL MİRASI CANLANDIRIYOR

İzmir’de yetişen yenilebilir yabani otlardan yapılan ot yemeklerinin ve ot kültürünün, kuşaklararası aktarımını amaçlayan Başkan Tunç Soyer, “Bugün bizim için büyük bir gün. İzmir Enternasyonal Fuarı’nı açıyoruz. Aylardır üzerinde çalıştık. Bu projede de en az onun kadar anlamlı ve değerli. Adil hocam ve arkadaşlarına bu çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum. 8 bin 500 yıllık bir kent olağanüstü bir tarih miras ve gastronomiyle anılmıyor. Hocam ve ekibi bu konuya gösterdiği ilgiyle kentin gastronomi mirasını ortaya çıkaracak. Bu coğrafya kültürlerin buluşma noktası olmuş. Birlikte ekmeklerini büyütmüşler. Çok renk, çok ses ve çok nefes şehri İzmir ama ne yazık ki zengin gastronomisiyle anıl mıyor. Bunun vesilesi olan bu kentin bilinirliğini etkileyen bir çalışma olmuş. Böyle bir köprü kurmak somut olmayan kültürel mirası canlandırmak çok anlamlı. Yabani otlardan yapılan yemekler atadan dededen kalma mirasla ve gastronomi disipliniyle buluştu. Hem teyzelerimizin ellerinden çıkan yemekleri gördük hem de gençlerin bilim ışığında oluşturduğu yemekleri. Burada büyük buluşma var. Buna köprü olmak iki kültürü buluşturmak çok değerli. Görkemli bir adım değil belki ama izleri çok derin çok büyük bir iş. Kadınlarımızı ve gençlerimizi kutluyorum” dedi.

BİR TABAK OT YEMEĞİNDEN OKUNABİLECEK ŞEYLERİ GÖRDÜK

Çalışmayı gerçekleştirmenin gururu içerisinde olduklarını ifade eden İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Adil Alpkoçak, “Heyecan duyduğumuz bir çalışma. Aradan geçen beş ay sonunda bu çalışmanın ürünlerini almaktan çok mutluyum. Yenilebilir 14 yabani ot ve 14 değişik köyden seçilmiş teyzemizin ve genç şeflerimizin yaptığı yemeklerin ürün çıktılarıyla hem sergimizi oluşturduk hem de kitabımızı yazdık. Bir tabak ot yemeğinden okunabilecek şeyleri gördük. Serginin arka taraf işin mutfağı da çok güzel. Umuyorum hazırlanan bu sergi ve kitap insan ve toplum bilimleri tarafından faydalı olur. İlk defa bu kadar heyecanlandığımı hissediyorum” şekline konuştu.

14 YABANİ OT ÜZERİNE ÇALIŞILDI

Projeyi yaparken şevketi bostan, tilkişen, kuzukulağı, gelincik, ebegümeci, ısırgan, sarmaşık, radika, arapsaçı, labada, körmen, turp otu, deniz fasulyesi ve deniz börülcesi olmak üzere toplam 14 yenilebilir yabani ot üzerinde çalışıldı. Projeyle İzmir’in farklı köylerinden, yaş almış on dört kadından, seçilen on dört ot ile yemek yaptılar. Projenin fotoğraf çekimlerini ve video kayıtlarını Adil Alpkoçak, Nejat Gündüç, Veyis Polat, Aylin Telef, Ayşegül Çetinkalp ve Yılmaz Bulut olmak üzere altı kişilik bir ekip yaptı. Projenin koordinasyonunu Yaşar Üniversitesi’nin Mutfak Sanatları ve Gastronomi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Seda Genç yürüttü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Daire Başkanlığı tarafından desteklenen projede ayrıca genç şef adaylarının yemek çekimleri için Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün Uygulama Mutfağı kullanıldı.