İzmir'de briç kulübüne kumar baskını
İzmir'in Bornova ilçesinde Naldöken Briç Spor Kulübü binasına yapılan kumar baskınında, para karşılığı tombala oynarken suçüstü yakalanan 25 kişiye 45 bin 475 TL para cezası kesildi.
İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesine bağlı Naldöken Mahallesi'ndeki Naldöken Briç Spor Kulübü binasında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Daha önce de kumar oynatıldığı için mühürlenen binaya yapılan operasyonda, para karşılığı tombala oynadıkları tespit edilen 25 kişiye 45 bin 475 TL para cezası uygulandı.
Kumar oynatılan malzemelere el konulurken işletme sahibi A.Ç. hakkında ‘kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak’ ve ‘mühür bozmak’ suçlarından adli işlem başlatıldı.
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