İzmir’de cemevi protokolü imzalandı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çabasıyla Alevi yurttaşların ibadetleri ve etkinlikleri için kullandıkları İzmir’deki üç kültür merkezi resmi şekilde cemevine dönüştürüldü.
Alevi dernekleri ile ortak kullanım protokolünü imzalayan Başkan Tunç Soyer, “Bu, en doğal hakkın teslim edilmesidir. Gönül ister ki bu bütün Türkiye’ye yayılsın. Bu bütün Türkiye’ye de örnek olacak bir çözüm” dedi.
İzmir’de cemevi olarak kullanılan Aliağa, Selçuk ve Gültepe kültür merkezleri resmi olarak cemevine dönüştürüldü.
Soyer, Aliağa Alevi Kültür Derneği Başkanı Celal Süslü, Konak Alevi Kültür Derneği Başkanı Murtaza Çiçek ve Selçuk Alevi Kültür Derneği Başkanı İsmail Çetin ile konuyla ilgili ortak kullanım protokolünü imzaladı.
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