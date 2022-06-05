İstanbul Valiliği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’ne açtığı davayı kaybetti: 'Cemevi kamusal hizmet yürütüyor'
İstanbul Valiliği, üzerinde cemevi bulunan Hazine arazisinin “işgal edildiği” gerekçesiyle açtığı davayı kaybetti. Cemevinin “inanç ve kültür hizmeti yürüttüğüne, bunun kamusal bir hizmet olduğu”na hükmedildi.
İstanbul Valiliği, üzerinde cemevi bulunan Hazine arazisinin “işgal edildiği” gerekçesiyle Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’ne açtığı ecrimisil davasını kaybetti.
Mahkeme, cemevinin “kamunun hak ve menfaati için inanç ve kültür hizmeti yürüttüğüne, bu hizmetin kamusal bir hizmet olduğuna, bu nedenle ecrimisil hesaplaması yapılamayacağına” hükmetti.
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