İzmir'de çevreyi kirleten firmaya 131 bin 516 TL ceza
İzmir’in Foça ilçesinde faaliyet gösteren bir firmaya, çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 131 bin 516 TL ceza kesildi.
Foça’nın Ilıpınar Mahallesi'nde, kuru dere yatağına boru çekilerek siyah renkli ve çevreye kötü koku yayan suyun aktığı görüldü.
Şikayet üzerine harekete geçen İzmir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kirliğin kaynağının bir biyogaz tesisi olduğunu belirledi.
Atıkların işletmeye yaklaşık 500 metre uzaklıkta olduğu tespit edilirken, firmaya, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20'nci maddesine göre 131 bin 516 TL idari para cezası kesildi.
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