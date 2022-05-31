İzmir'de CHP'li başkanlardan 'ortak akıl' zirvesi

31 Mayıs 2022 Salı, 15:40

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Van’da düzenlenen Belediye Başkanları Çalıştayı’nın ardından, İzmir’deki CHP’li ilçe belediye başkanlarıyla ortak akıl buluşması düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde Fuar İzmir’de düzenlenen toplantıya ilçe belediye başkanları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.

Toplantıda belediye başkanlarının üç yıllık görev süreleri boyunca yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi ve gelecek iki yıla ilişkin de fikir alışverişinde bulunarak yol haritası belirlendi. Başkan Tunç Soyer, Türkiye’nin zorlu ekonomik kriz ortamına karşı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings’deki kredi notunun AAA seviyesinde olduğunu ifade ederek güçlü bir şekilde yatırımlara devam edeceklerini söyledi.

İzmir’i geliştirecek ve kalkındıracak projeler hakkında bilgi veren Başkan Soyer, tüm çalışmalarda ortak akılla hareket vurgusu yaptı. Başkan Soyer’in ardından ilçe belediye başkanları teker teker söz alarak çalışmalarını anlattı. Başkanların talepleriyle ilgili çözüm önerileri oluşturuldu.

“İZMİR'İN 100'ÜNCÜ YAŞINI BARIŞ TEMASIYLA KUTLAYACAĞIZ”

Başkan Soyer, toplantıda 2-9 Eylül tarihleri arasında İtalya dışında ilk kez İzmir'de yapılacak Terra Madre Anadolu İzmir 2022 Fuarı ve İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri hakkında bilgi vererek, “İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yılı İzmir için çok kıymetli. 100’üncü yılımızı 'barış' temasıyla kutlamak istiyoruz. 100 yıldır sürdürdüğümüz barışın sembolü olarak kutlamak istiyoruz. Dünyada böyle savaşlar yapılırken barışın öneminin daha fazla olduğunu görüyoruz. Barışın kenti İzmir’in 100’üncü yılını hep birlikte kutlayacağız” dedi.

“İZMİR'İN ÇÖPÜ ATIK DEĞİL HAM MADDE OLACAK”

Buluşmada ayrıca “İzmir’de dönüşüm başlıyor” başlıklı katı atık toplama, ayrıştırma ve dönüştürme projesiyle ilgili sunum yapıldı. Sunumun ardından doğayla uyumlu projenin maddi anlamda da katma değer yaratacağını ifade eden Başkan Soyer, “Çöp ayrıştırması Türkiye’de ilkel noktada. Biz uzun zamandır bu konu üzerine kafa yoruyoruz. İlçelerimize daha temiz bir çalışma sürdürmek ve ülke ekonomisine etki edecek bir katkı sağlamak mümkün. İzmir’in çöpünün artık atık olmaktan ziyade, ham madde olarak kullanılması mümkün. Biz bunu ayrıştıracak tesisi satın aldık. Günde 45 ton kapasiteli bir tesisimiz var. Siz bu konuda irade ortaya koyarsanız biz hem bütün İzmir’in çöpün ü ayrıştırarak toplayıp hem de gelir elde etme hedefine ulaşabiliriz. Bunu başarırsak Türkiye’de bunu yapan ilk büyükşehir belediyesi olabiliriz. Bu ortak çalışmayla verilecek fotoğraf, İzmir fotoğrafıdır” diye konuştu.

“İYİ İLİŞKİLERİMİZİN ZEDELENMESİNE İZİN VERMEMEMİZ LAZIM”

Toplantının ardından değerlendirme yapan Başkan Soyer, “İzmir, Türkiye’nin diğer kentlerine göre farklı ve bu farklılığı her fırsatta gösteriyor. Birçok yerde ne bu yatırımlar var ne bu iletişim ve dostluk var. Biz birbirimize değer veriyoruz, önemsiyoruz. En temel mesele bu birlikteliğimizin ve çalışma huzurumuzun devam ediyor olması. Bu çok kıymetli. Bunu kimsenin zedelemesine izin vermememiz lazım. Bu iyi ilişkiler bütün İzmir’e yayılıyor. Hem ilçelerde hem merkezde önemli etkiler yaratıyor. Geçmiş yıllarda bu partiye emek vermiş, İzmir için çalışmış kişilerle iletişimimizi güçlendirmemiz lazım. Bu parti, 90 yıllık bir partiyse hafızamızı kaybetmemiz lazım. Bizim bu hafızayı tazelememiz lazım. Gücümüz onlardan geliyor. Şimdi kü& ccedil;ülme, daralma değil büyüme dönemindeyiz. Zor bir yıl yaşayacağız ama bunu başarıyla geçireceğimize inanıyorum” dedi.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Soyer, “İlçe başkanlarımızın hepsi başarılı. Bu üç seneyi İzmir nasıl yaşadı hepimiz biliyoruz. Buna rağmen tüm başkanlarımızın canla başla çalıştığını görüyorum. En iyisini yapmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

KİMLER KATILDI?

Buluşmaya Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Sel çuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcısı Nuriye Hepterlikçi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Barış Karcı, Ertuğrul Tugay, Ozan Yılmaz, Suphi Şahin, Şükran Nurlu, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, İZDOĞA Yönetim Kurulu Başkanı Güven Eken katıldı.