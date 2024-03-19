İzmir’de CHP'li yöneticilere, 'Cumhurbaşkanı'na hakaretten' gözaltı

İzmir’de Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli Gençlik Kolları Başkanı Okan Er ve diğer 3 ilçe yöneticisi, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 yönetici, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 08:52
İzmir’de CHP'li yöneticilere, 'Cumhurbaşkanı'na hakaretten' gözaltı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çiğli Gençlik Kolları Başkanı Okan Er ve ilçe yöneticileri Umut Ergün, Özgür Kızıltepe ve Taner Kaplan, seçim çalışmaları sırasında iddiaya göre duvarlara yazılama yaptı.

Yazılarda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın figürlerini kullanan ve ’Hamza beni acil ara!’ yazdıkları öne sürülen yöneticiler, şikayet üzerine Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan Okan Er, yöneticileri Umut Ergün, Özgür Kızıltepe ve Taner Kaplan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece, yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


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