İzmir'de çimlerde ceset bulundu!
İzmir'in Konak ilçesinde Kordon'da çimlerde bir kişinin cansız bedeni bulundu.
Olay, saat 01.30 sıralarında Konak ilçesi, Alsancak semtinde bulunan Kordon'da meydana geldi.
Sahilde gezen yurttaşlar, yerde yaşlı bir kişinin hareketsiz halde yattığını gördü.
Yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler tarafından yapılan incelemede hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Üzerinden kimlik çıkmayan ve evsiz olduğu öğrenilen kişinin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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