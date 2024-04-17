Bankaya götürdüğü cesetle kredi başvurusu yaptı!

Yayınlanma: 17.04.2024 - 11:22

Güncelleme: 17.04.2024 - 11:33

Rio de Janeiro'nun batısında yer alan Bangu'daki bir banka şubesinden 17 bin Brezilya Reali (yaklaşık 100 bin TL) kredi çekmeye çalışan Érika de Souza Vieira Nunes adlı kadın, banka çalışanlarının davranışlarından şüphelenmesi üzerine polis merkezine götürüldü.

Olay yerine giden polis, 68 yaşındaki Paulo Roberto Braga olduğu belirlenen tekerlekli sandalyedeki adamın birkaç saat önce öldüğünü tespit etti.

Kolluk kuvvetleri adamın nasıl ve ne zaman öldüğünü belirlemek için soruşturma başlattı.

BANKAYA GELDİĞİNDE ÇOKTAN ÖLMÜŞ

Polis şefi Fábio Luiz, maktul Paulo'nun, bankaya çoktan ölmüş vaziyette girdiğini açıkladı.

Kadın, polis karakolundaki ifadesinde tek işinin, amcası olduğunu söylediği Paulo'ya bakmak olduğunu söyledi.

Polis, kadının maktul ile gerçekten akraba olup olmadığını ve dolandırıcılık ya da zimmete para geçirme yoluyla hırsızlık yapıp yapmadığını araştırıyor.

Yaşlı adamın cesedi Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

ARALARINDA GEÇEN KONUŞMA

Banka görevlileri tarafından çekilen bir videoda, kadının adamın başını dik tutmaya çalıştığı, elini tutarak imza attırmaya çalıştığı ve onunla konuştuğu görülüyor.

Brezilya merkezli NSC Total haber sitesine göre, aralarında geçen diyaloglar şu şekilde:

- Kadın, "Amca, dinliyor musun? İmzalamak zorundasın. İmzalamazsan, hiçbir şey yok. Senin için imzalayamam, elimden geleni yapacağım" diyor, ona belgeyi gösteriyor ve üzerinde yazdığı şekilde imzalaması gerektiğini söylüyor.

Kadın görevlilere, "Sandalyeyi çok sıkı tutuyor. Az önce orada kapıyı tutmuyor muydu?" diyor, görevliler de görmediklerini söylüyor.

Kadın, cesede hitaben, "İmzala ki daha fazla başım ağrımasın, daha fazla dayanamayacağım" diyor.

Bu noktada çalışanlar araya girmeye çalışıyor ve içlerinden biri adamın teninin solgunluğu hakkında şöyle diyor:

"İyi değil, hayır... Rengi iyiye gitmiyor" diyor.