İzmir’de çöp poşetleri içerisinde köpek cesetleri bulundu

İzmir’in Karabağlar ilçesinde ormanlık alandaki çöp poşetleri içerisinde 2 köpek ölüsü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 10:53
İzmir’de çöp poşetleri içerisinde köpek cesetleri bulundu
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Olay, Karabağlar ilçesi Limontepe Mahallesi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda yürüyüşe çıkan vatandaşlar, etrafı sıkıca bantla dolanmış siyah poşetler gördü. Durumdan şüphelenen vatandaşlar poşetleri yırttıklarında, içerisinde köpek ölülerinin olduğunu gördü.

Kim veya kimler tarafından ne zaman yapıldığı bilinmeyen poşetlerdeki köpeklerden birisinin pitbull cinsi hayvan olduğu tespit edildi.

Öte yandan, bölgede çok sayıda parçalanmış siyah poşetler olduğu da görüldü.



Köpek hayvan şiddeti

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