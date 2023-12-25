İzmir'de darbedilen Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle'nin beyin ölümü gerçekleşti
İzmir'in Konak ilçesindeki bir kafeteryada darbeliden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle, yaşamını yitirdi.
DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi'nde 21 Aralık'tan bu yana tedavi altında bulunan Salih Zafer Dicle'nin, beyin ölümü gerçekleşti.
Yakınları, 64 yaşındaki öğretim üyesinin organlarını bağışlama kararı aldı. Dicle'nin karaciğer, böbrek ve korneaları operasyonla alındı.
Cenazenin, işlemin ardından inceleme için Adli Tıp Kurumu'na sevk edileceği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Eşrefpaşa Mahallesi'ndeki bir kafeteryada 21 Aralık'ta aralarında husumet bulunan iki grup barışmak için bir araya gelmiş, çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.
Kavgada darbedilen Salih Zafer Dicle, DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
Gözaltına alınan S.K, E.G. ve T.G. dün çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Ölümlerinde kimlerin sorumluluğu varsa…’
- Şehit cenazesinde gerginlik
- 'Bir yıl önce aldığım şehit uyarısı'
- Borsa yatırımcısını uyardı!
- Özgür Özel'den Ömer Çelik'e 'bildiri' yanıtı
- 'İnsanın olduğu yerde sınıf olacak'
- 'Kirli siyasete ortak olmayız'
- BBP lideri Destici böyle 'istedi'
- Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti
- Anket sonuçları açıklandı: Son 20 yılın en iyi 50 dizisi