İzmir'de darbedilen Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle'nin beyin ölümü gerçekleşti

Yayınlanma: 25.12.2023 - 09:53

Güncelleme: 25.12.2023 - 09:53

DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi'nde 21 Aralık'tan bu yana tedavi altında bulunan Salih Zafer Dicle'nin, beyin ölümü gerçekleşti.

Yakınları, 64 yaşındaki öğretim üyesinin organlarını bağışlama kararı aldı. Dicle'nin karaciğer, böbrek ve korneaları operasyonla alındı.

Cenazenin, işlemin ardından inceleme için Adli Tıp Kurumu'na sevk edileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Eşrefpaşa Mahallesi'ndeki bir kafeteryada 21 Aralık'ta aralarında husumet bulunan iki grup barışmak için bir araya gelmiş, çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

Kavgada darbedilen Salih Zafer Dicle, DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Gözaltına alınan S.K, E.G. ve T.G. dün çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.