İzmir'de de müzik yasağı kaldırıldı
İzmir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu, yaz sezonunun başlaması ile birlikte kapalı mekanlarda 12.00 olan canlı müzik sınırlandırmasını 04.00'e çekti. Açık eğlence mekanları için ise bu sınır 01.00 olarak belirlendi.
Türkiye'de pandemi süreci ile birlikte 1 Temmuz 2021'de başlatılan gece 12.00'den sonra müzik yasağı uygulaması yaz sezonunun başlamasıyla birlikte esnetildi.
Antalya'da yasağın kaldırılmasının ardından İzmir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu kararıyla İzmir'de gece 12.00'ye kadar olan müzik yasağı açık eğlence yerlerinde 01.00'e çekilirken, kapalı mekanlarda ise bu sınır saat 04.00 olarak belirlendi.
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