İzmir'de dehşet anları: Annesini bıçakladı, intihar girişiminde bulundu

05 Kasım 2022 Cumartesi, 10:25

Evka 4 Mahallesi'ndeki evde O.K.G. ile annesi E.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.K.G, annesini farklı yerlerinden bıçakladı. O.K.G, daha sonra bıçakla intihar girişiminde bulundu.

DURUMLARI CİDDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Anne ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.