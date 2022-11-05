İzmir'de dehşet anları: Annesini bıçakladı, intihar girişiminde bulundu
İzmir'in Bornova ilçesinde tartıştığı annesini bıçakla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu. Her ikisinin de hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Evka 4 Mahallesi'ndeki evde O.K.G. ile annesi E.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.K.G, annesini farklı yerlerinden bıçakladı. O.K.G, daha sonra bıçakla intihar girişiminde bulundu.
DURUMLARI CİDDİ
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Anne ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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