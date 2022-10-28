Pendik'te kadın cinayeti: Eşini öldürüp intihar etti
İstanbul Pendik'te evli olduğu kadını silahla vurarak öldüren Yüksel Çiftçi isimli erkek, aynı silahla intihar etti.
Ertuğrulgazi Mahallesi Fetih Sokak'taki bir gecekonduda, 27 Ekim Perşembe akşam saatlerinde; 67 yaşındaki eşi Yüksel Çiftçi'yle tartışma yaşayan 65 yaşındaki Fadime Çiftçi, oğlunun evine gitti.
SİLAHLA KATLETTİ, SONRA İNTİHAR ETTİ
Bir süre sonra eşi Yüksel Çiftçi konuşma bahanesiyle Fadime Çiftçi'yi eve çağırdı. Eşinin yanına giden Fadime Çiftçi, evde eşi Yüksel Çiftçi tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Yüksel Çiftçi bir süre sonra aynı silahla intihar etti. Çiftin cesetleri Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
"KARI KOCANIN ARALARINA GİRMEK İSTEMEZDİK"
Ölen çiftçin komşusu Ayvaz Keklik, "Karı koca arasında her zaman kavgalılardı zaten. Kimseye zararları yoktu. Kendi kendilerine evde kavga ediyorlardı. Bu noktaya geleceklerini de kimse fark etmedi. Nasıl böyle oldu bizde anlayamadık. Yaklaşık 25 senelik tanıyorum. Biz onlarla hiç konuşmazdık. Karı kocanın aralarına girmek istemezdik. Neden kavga ettiklerini bilemiyoruz. Tartıştıklarını görmedim ama kavgalıydı" dedi.
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