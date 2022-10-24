Polis intiharları devam ediyor: Bu sefer de adalar vapurunda bir polis yaşamına son verdi
Karaköy-Adalar seferi yapan vapurda bir polis memuru, yanında bulunan kız arkadaşı ile tartıştıktan sonra silahını ateşleyerek intihar etti. İntihar eden polis memurunun silahından çıkan kurşun ise vapurda bulunan bir çocuğa ise isabet etti, yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.
19.30 sıralarında Karaköy- Adalar seferi yapan vapurda meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Karaköy-Adalar vapurunda kız arkadaşı ile seyahat eden polis memuru Raşit Sağlam (31) kız arkadaşı A.Ş. ile bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı.
İkilinin tartışması sonrası polis memuru, tabancasını ateşleyerek intihar etti. Polis memuru, intihar ederken silahından çıkan kurşun ise vapurda bulunan A.A. isimli çocuğa isabet etti. Kurşunun isabet ettiği A.A. hafif şekilde yaralanarak bölgedeki hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
EKİM AYINDA ALTI POLİS İNTİHAR ETTİ
5 Ekim’de yine İstanbul’da görevli polis memuru Enes Sayhan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde intihar etmişti. Ekim ayında İstanbul, Ankara, Zonguldak ve Nevşehir'de görevli toplam altı polis memuru intihar etti.
AKP VE MHP’NİN OYLARIYLA REDDEDİLMİŞTİ
İYİ Parti’nin polis intiharlarının araştırılması için 6 Ekim’de TBMM Genel Kurulu’na verdiği araştırma önergesinin bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedilmişti.
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