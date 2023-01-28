İzmir'de dehşet: Elleri plastik kelepçeyle bağlı asılı bulundu!

İzmir'in Bornova ilçesinde, Suriye uyruklu İbrahim El A. (29), oturduğu evde elleri plastik kelepçe ile bağlı asılı bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 08:56
İzmir'de dehşet: Elleri plastik kelepçeyle bağlı asılı bulundu!
Abone Ol google-news

Yeşilçam Mahallesi 2003 Sokak’ta oturan ve TIR şoförlüğü yapan İbrahim El A.'dan haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenip, dün saat 18.30 sıralarında evine gitti. Komşuları İbrahim El A.'yı asılı buldu.

DİKKAT ÇEKEN 'KELEPÇE' AYRINTISI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, elleri plastik kelepçe ile bağlı olan İbrahim El A.'nın öldüğü belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından İbrahim El A.'nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İbrahim El A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı


İzmir plastik kelepçe

İlgili Haberler

Elektronik kelepçe için CHP'den teklif: Samimiyseler hemen kanunlaştıralım

Elektronik kelepçe için CHP'den teklif: Samimiyseler hemen kanunlaştıralım
Gizemli kazı sonrası kelepçeyle gömüldüğü ortaya çıkmıştı: Polisler de aralarında 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet istemi

Gizemli kazı sonrası kelepçeyle gömüldüğü ortaya çıkmıştı: Polisler de aralarında 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet istemi
Şebnem Korur Fincancı hakim karşısına çıktı: 5.5 saat kelepçeyle getirildim

Şebnem Korur Fincancı hakim karşısına çıktı: 5.5 saat kelepçeyle getirildim

En Çok Okunan Haberler