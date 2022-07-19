İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İzmir Konak'ta vapurdaki yolcuların fark etmesi sonucu denizde erkek cesedi bulundu. Kimliği belirlenemeyen ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İHA
19 Temmuz 2022 Salı, 11:57
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
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İzmir'in Konak ilçesinde denizden erkek cesedi çıkarıldı.

Konak Pier-Pasaport İskelesi arasında denizde hareketsiz kişiyi görenler, durumu polise bildirdi.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 25 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmadı.

Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin kimliğini belirlemek için parmak izi çalışması yaptı.

Ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


İzmir ceset
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