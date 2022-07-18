Sarıyer'de sahilde erkek cesedi bulundu

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:49

Sarıyer Kısırkaya Sahili'nde dün saat 13.00 sıralarında bir kişinin hareketsiz yattığını fark edenler durumu 112 acil hattına bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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