Sarıyer'de sahilde erkek cesedi bulundu
Sarıyer'de dün saat 13.00 sıralarında sahilde bir erkek cesedi bulundu.
Sarıyer Kısırkaya Sahili'nde dün saat 13.00 sıralarında bir kişinin hareketsiz yattığını fark edenler durumu 112 acil hattına bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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