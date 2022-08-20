İzmir'de denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu.

AA
20 Ağustos 2022 Cumartesi, 17:51
İzmir'de denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
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Tepecik Mahallesi'ndeki Akarca mevkisinde dün akşam saatlerinde denize giren Eyüp Sabri Kaya (45) bir süre sonra kayboldu.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması yaptı.

Kaya'nın cesedine Çaltılıazmak mevkisinde ulaşıldı.

Eyüp Sabri Kaya'nın cenazesi incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.


İzmir İzmir Seferihisar Seferihisar Eyüp Sabri Kaya

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