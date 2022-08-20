İzmir'de denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
İzmir'in Seferihisar ilçesinde denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu.
Tepecik Mahallesi'ndeki Akarca mevkisinde dün akşam saatlerinde denize giren Eyüp Sabri Kaya (45) bir süre sonra kayboldu.
İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması yaptı.
Kaya'nın cesedine Çaltılıazmak mevkisinde ulaşıldı.
Eyüp Sabri Kaya'nın cenazesi incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu
Morgu'na kaldırıldı.
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