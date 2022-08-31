Ege'de art arda korkutan depremler!

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:59

Aydın Kuşadası açıklarında deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.56 sıralarında Kuşadası'nın açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin 7,3 kilometre derininde meydana geldi.

10 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA

Depremin etkisi geçmeden yine Kuşadası merkezli deprem meydana geldi. AFAD, depremin saat 13.10'da bu kez 5.1 şiddetinde ve yerin 7,3 kilometre derininde meydana geldi.