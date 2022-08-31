Ege'de art arda korkutan depremler!

Aydın'ın Kuşadası açıklarında saat 12.57 sıralarında 4,7, saat 13.10'da da 5.1 şiddetinde iki deprem meydana geldi.

İZMİR / Cumhuriyet
31 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:59
Ege'de art arda korkutan depremler!
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Aydın Kuşadası açıklarında deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.56 sıralarında Kuşadası'nın açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin 7,3 kilometre derininde meydana geldi.

10 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA

Depremin etkisi geçmeden yine Kuşadası merkezli deprem meydana geldi. AFAD, depremin saat 13.10'da bu kez 5.1 şiddetinde ve yerin 7,3 kilometre derininde meydana geldi.


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