Ege'de art arda korkutan depremler!
Aydın'ın Kuşadası açıklarında saat 12.57 sıralarında 4,7, saat 13.10'da da 5.1 şiddetinde iki deprem meydana geldi.
Aydın Kuşadası açıklarında deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.56 sıralarında Kuşadası'nın açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yerin 7,3 kilometre derininde meydana geldi.
10 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA
Depremin etkisi geçmeden yine Kuşadası merkezli deprem meydana geldi. AFAD, depremin saat 13.10'da bu kez 5.1 şiddetinde ve yerin 7,3 kilometre derininde meydana geldi.
Video Haberler
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- Saadet bozan ‘Servet’
- 'AKP gençliği karakol bastı, polisi dövdü'
- Saray'da istifa depremi
- Adliyelerde 'Cübbeli' yoğunluğu
- Görüştüğünü kabul etti
- Soylu, sürüklenen öğretmeni hedef gösterdi!
- Atatürk'ü anmayan vali yuhalandı
- Mihail Gorbaçov yaşamını yitirdi
- 'Vekaletinizi şerefle kabul ediyorum'
- Kılıçdaroğlu'ndan öğretmene polis şiddetine tepki