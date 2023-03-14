İzmir'de depremzedeler konteyner kentten zorla çıkartıldılar

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 14:40

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 14:41

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her konuşmasında İzmir’deki depremzedelerin “konut sorununu çözdük” açıklamaları tazeliğini korurken İzmir Valiliği, Bayraklı ilçesine Afet ve Acil Durum Yönetmeliği Başkanlığı (AFAD) tarafından kurulan konteyner kentte yalnız yaşayan depremzedeleri zorla çıkardı.

Bayraklı Geçici Barınma Merkezi Yönetici Yardımcısı Şuayip Üner imzasıyla gönderilen tebligatta, depremzedelerden konteynerleri bir hafta içinde boşaltmaları istendi. Tebligatta, konteynerlere, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İzmir’e gelen depremzedelerin yerleştirileceği belirtildi. Depremzedelere konteynerleri boşaltmaları için verilen bir haftalık süre dün dolu. 176 konteynerde 482 kişinin yaşam mücadelesi verdiği kentte polis zoruyla boşaltılmaya başlandı.

“KADIN BAŞIMA SOKAĞA ATTILAR BENİ”

Sabah saatlerinde çok sayıda polis ve TOMA’yla konteyner kentte gelen emniyet güçleri kapı kilitlerini kırarak içeriye girdi. Eşyaları kamyona yüklenerek götürülen bir depremzede kadın sadece terlikli ve pijamasıyla zorla çıkarıldığını ifade etti. Kadın depremzede, “Eşinden boşandım ve tek yaşıyorum. Beni sokağa attılar. Tek başına yaşamak suç mu? Kadın başıma sokağa attılar beni” dedi. Baygınlık geçiren kadına 112 Acil Servis elemanı müdahale etti.

“Devlet nerede” diye isyan eden bir diğer kadın yurttaş da, “Engelli bir çocuğum var. Nerede kalacağız. Bize yer gösterin gidelim. Çadır verin çadırda kalalım. Tek başına yaşayan kadınları sokağa atmak nerede görülmüş? Söz milletinse konuşuyorum; milleti sokağa attınız. Kendi ülkemizde mülteci olduk. Devlet Suriye’ye ev yaptı. Bizi de sokağa attı. Milletvekillerinin sesi çıkmıyor. Herkes koltuğunu, maaşını düşünüyor. Bizi güvenilir bir yer göstersinler. Hayatzedeyim ben sokağa attılar. Valinin kira fiyatlarından haberleri var mı? Emekli maaşı” diye hükümete isyan etti.

“Devletim beni sokağa attı” diyen bir diğer kadın depremzede, “İnsan haklarına aykırı. Barınma hakkımız elimizden alındı. Beni atıp da Kahramanmaraş depreminden gelen almak adil değil” diye konuştu. Eşyaları toplanan depremzedeler gidecek yerleri olmadığını ve konteyner kentin kapısında oturacaklarını söyledi.

Öte yandan aileleriyle de yaşayan depremzedelerin gelecek hafta çıkarılacağı bildirildi.