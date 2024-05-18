İzmir’de dolandırıcılık operasyonu: Dizi oyuncusu da gözaltında

Yayınlanma: 18.05.2024 - 07:37

Güncelleme: 18.05.2024 - 07:39

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, lüks villalar kiralayarak kurdukları sistemler ile vatandaşları arayarak kendilerini avukat, hakim, savcı, banka görevlisi, polis ve asker gibi tanıtıp dolandırıcılık yapan şebekeyi tespit etmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen ekipler, şebekenin İzmir, Aydın ve Balıkesir’deki adreslerini tespit etmişti.

Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu belirlenen adreslere komando destekli operasyon gerçekleştirilmişti. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltında alınan şüphelilerden 2’si sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. 1 şüphelinin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı, diğer 8 şüphelinin ise adli kontrol altına alındığı belirtildi.

ÇETE LİDERİ, SAHTE AVUKAT KİMLİĞİYLE YAKALANMIŞTI

Operasyonda, 5 yıldır firari olan ve 47 suçtan yakalama kararı bulunan şebeke lideri C.A., sahte avukat kimliğiyle yakalanmıştı. Çeşme ilçesinde kiraladıkları lüks villada yakalanan şebeke üyelerinin ise koruma amaçlı pitbull cinsi köpeklerle emniyeti sağlamaya çalıştıkları tespit edilmişti.

Adreslerde yapılan aramalarda, dolandırıcılık maksatlı yüz binlerce kişiye ait kişisel verilerinde olduğu 15 akıllı telefon, 28 laptop bilgisayar, 86 tuşlu telefon, 88 sim kart, 4 masaüstü bilgisayar, 1 çağrı merkezi cihazı, 17 USB hafıza kartı ve 4 harici harddisk ile uyuşturucu maddeler ve aparatları ele geçirilmişti.

DİZŞ OYUNCUSU DA GÖZALTINDA

Gerçekleştirilen operasyonda, dizi ve filmlerde oynayan bir kadın oyuncunun da olduğu da gözaltına alındığı öğrenilmişti.

17 YAŞINDA HACKER YAKALANMIŞTI

Öte yandan operasyonda, ’Zeus’ kod adlı 17 yaşında bir hackerin bulunduğu, Zeus kod adlı çete üyesinin dolandırılacak vatandaşların kimlik ve telefon numarası gibi bilgilerini yasa dışı yollarla elde ettiği ortaya çıkmıştı.

17 yaşındaki hackerin bilgisayarında ’Dolandırılacak’ ve ’Dolandırıldı’ isimli dosyalar oluşturduğu ve bu dosyalarda çok sayıda vatandaşın bilgileri yer aldığı öğrenilmişti.