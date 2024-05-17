İstanbul'da 'banka kartı dolandırıcılığı' operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

İstanbul'da ATM önlerinde yabancı uyruklu kişilere yardımcı olma bahanesiyle yaklaşıp el çabukluğuyla kartlarını alarak harcama yapan 3 şüpheli yakalandı.

AA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 10:12
İstanbul'da 'banka kartı dolandırıcılığı' operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
Abone Ol google-news

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, turistlerin yoğun olduğu Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde ATM'lerden para çekmek isteyen yabancı uyruklu kişilerin kartlarının alınarak harcama yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ve saha çalışması yapan ekipler, kimlik ve adreslerini belirledikleri şüphelilerin, mağdurların yanına yardım bahanesiyle gelerek el çabukluğuyla banka kartlarını aldıklarını, kartın ATM'nin içinde kaldığını söyleyerek buradan ayrıldıklarını, sonrasında da pos cihazı üzerinden karttan harcama yaptıklarını belirledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla olaya karışan 3 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.


ATM haberleri banka haberleri

İlgili Haberler

AFAD kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? AFAD depremzede kira yardımı neden yatmadı?

AFAD kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? AFAD depremzede kira yardımı neden yatmadı?
Lezzetli yemeklerin tamamlayıcısı: Haşhaşlı katmer tarifi

Lezzetli yemeklerin tamamlayıcısı: Haşhaşlı katmer tarifi
İBAN'a para atmak yasak mı? İBAN'la para göndemre hangi durumlarda yasal olarak kabul edilir?

İBAN'a para atmak yasak mı? İBAN'la para göndemre hangi durumlarda yasal olarak kabul edilir?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'den 'Kobani' tepkisi: 'AKP ve normalleşme sözcüklerinin birbirine mesafesini göstermesi bakımından tarihidir'

CHP'den 'Kobani' tepkisi: 'AKP ve normalleşme sözcüklerinin birbirine mesafesini göstermesi bakımından tarihidir'
Günlük burç yorumları: 17 Mayıs 2024 Cuma Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 17 Mayıs 2024 Cuma Balık burcu yorumu
9 ay hapis cezası verilen Feyza Altun'dan imalı paylaşım

9 ay hapis cezası verilen Feyza Altun'dan imalı paylaşım
Antalya Havalimanı’nda zehirlenme şüphesi: 42 görevli hastaneye kaldırıldı!

Antalya Havalimanı’nda zehirlenme şüphesi: 42 görevli hastaneye kaldırıldı!
Akşamdan kalma derdine son: Bilim insanlarından çığır açan tedavi

Akşamdan kalma derdine son: Bilim insanlarından çığır açan tedavi
Baştan çıkarıcı 4 burç

Baştan çıkarıcı 4 burç
Marmara’daki hilafet çalıştayına tepki: Laiklik kırmızı çizgimizdir

Marmara’daki hilafet çalıştayına tepki: Laiklik kırmızı çizgimizdir
Kocaeli’de 14’üncü yüzyıla ait Kur’an-ı Kerim ele geçirildi

Kocaeli’de 14’üncü yüzyıla ait Kur’an-ı Kerim ele geçirildi