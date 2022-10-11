İzmir'de durdurulan iki araçta 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, polisin durdurduğu 2 araçta yapılan aramada, 12 kilo 620 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı.
İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 hafif ticari araç içinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisinin ardından çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonrası Kemalpaşa'da durdurulan araçlarda, narkotik köpekler ile yapılan aramalarda; tabanlara gizlenen 12 kilo 620 gram metamfetamin ele geçirildi. M.M., İ.B. ve O.C., gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Video Haberler
- Kastamonu açıklarında 5 hortum
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
- Maskeye direnen dönercinin 90bin TL cezası silinecek mi?
- Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu
- Gastronomi kentinin tescilli lezzeti için müze kuruluyor
- İzlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi
- Tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
- Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu
- Karadağ'ın fotoğraf sergisi Folkart'ta açıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB'nin dediler... Bakın kimin çıktı!
- 1 koyup 10 kazanacağız derken...
- 'Uyuşturucu provokasyonu' açıklaması
- Efsaneden 'Zehra Güneş' kıyaslaması!
- BBP'de istifalar peş peşe geliyor…
- Uygun fiyatlı hiçbir şey kalmasın diye...
- 'Kasım ayında herkes her şeyi duyacak'
- Erdoğan'a çok sert 'yolsuzluk' tepkisi
- Kıvanç Tatlıtuğ'dan şaşırtan karar! Ayrıldığını duyurdu
- Pegasus çalışanı hakkında karar çıktı