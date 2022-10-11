İzmir'de durdurulan iki araçta 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi

11 Ekim 2022 Salı, 10:53

İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 hafif ticari araç içinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisinin ardından çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonrası Kemalpaşa'da durdurulan araçlarda, narkotik köpekler ile yapılan aramalarda; tabanlara gizlenen 12 kilo 620 gram metamfetamin ele geçirildi. M.M., İ.B. ve O.C., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.