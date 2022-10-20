İzmir'de 9 ayrı düzensiz göçmen operasyonu!

İzmir'de jandarma ekipleri, son bir haftada içinde gerçekleştirdiği 9 ayrı operasyonda 180 düzensiz göçmen yakaladı.

İHA
20 Ekim 2022 Perşembe, 10:47
İzmir'de 9 ayrı düzensiz göçmen operasyonu!
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın koordine ve talimatları doğrultusunda Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle, 12 - 18 Ekim tarihleri arasında çalışmalar yürüttü. 

Çeşme, Menderes, Menemen, Seferihisar ve Selçuk ilçelerinde gerçekleştirilen 9 ayrı operasyonda 180 düzensiz göçmen yakalandı.  

Yakalanan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. 


İzmir düzensiz göçmen Jandarma

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