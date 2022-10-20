İzmir'de 9 ayrı düzensiz göçmen operasyonu!
İzmir'de jandarma ekipleri, son bir haftada içinde gerçekleştirdiği 9 ayrı operasyonda 180 düzensiz göçmen yakaladı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın koordine ve talimatları doğrultusunda Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle, 12 - 18 Ekim tarihleri arasında çalışmalar yürüttü.
Çeşme, Menderes, Menemen, Seferihisar ve Selçuk ilçelerinde gerçekleştirilen 9 ayrı operasyonda 180 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
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