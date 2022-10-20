İzmir'de 9 ayrı düzensiz göçmen operasyonu!

20 Ekim 2022 Perşembe, 10:47

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın koordine ve talimatları doğrultusunda Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle, 12 - 18 Ekim tarihleri arasında çalışmalar yürüttü.

Çeşme, Menderes, Menemen, Seferihisar ve Selçuk ilçelerinde gerçekleştirilen 9 ayrı operasyonda 180 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.