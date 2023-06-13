İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu: 88 kişi kurtarıldı

Yayınlanma: 13.06.2023 - 09:10

Güncelleme: 13.06.2023 - 09:10

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme ve Karaburun ilçeleri açıklarında can salları ve lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 88 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Ayrıca Çeşme, Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarları ve Sahil Güvenlik Korvetinin lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenleri tespit etmesi üzerine bölgeye gönderilen ekipler, 75 düzensiz göçmeni Yunan karasularına girmeden yakaladı.