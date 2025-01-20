İzmir'de eğitimcilere 'şampanya' cezası: Görevden uzaklaştırıldılar!

Yayınlanma: 20.01.2025 - 17:01

Güncelleme: 20.01.2025 - 17:01

Geçen yıl haziran ayında Bornova Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'ndaki mezuniyet töreninde, öğretmen olduğu belirtilen bir grubun şampanya içtiğine dair görüntüler ceza gerekçesi oldu. Görüntülerde yer alan eğitimciler sosyal medyada AKP'ye yakın çevreler tarafından hedef haline getirildi.

Bunun ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından görüntüdeki 6’sı öğretmen 4’ü okul idarecisi 10 eğitimcinin görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "İlimiz Bornova ilçesi Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulunda 6 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen ve basına yansıyan görüntülere ilişkin olarak, okul idaresi ve görüntüde geçen öğretmenlere görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi.