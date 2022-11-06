Ödüllendirilen gericilik

06 Kasım 2022 Pazar

Bu yılki Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin sahipleri, 29 Ekim’de AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medya hesabından duyuruldu. İlim ve kültür dalındaki ödüle Hayrettin Karaman değer bulunmuş.

Belki tanımayan vardır; hatırlatalım.

Referandumdan sonra “Hayır’cılara da yaşam hakkı tanınacak” diyen...

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WhatsApp grupları üzerinden, “İktidara zarar verecekse doğruları söylemek caizdir diyemem” uyarısını paylaşan ilahiyatçı kendisi.

Nefret söylemleriyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik...

Katıldığı televizyon programlarında, köşe yazılarında ve kendi sitesi üzerinden yöneltilen bazı sorulara verdiği yanıtlar ise şöyle...

“Laik-seküler düzenlerde yaşayan Müslümanların din ve kültürlerini korumaları oldukça zordur. Bu düzenlerde ibadet ve fazilet açık, ayıplar ve günahlar gizli değildir, hatta aksine ikincisi açıktır, engellenemez... Kızlar kızlarla, erkeler de erkeklerle arkadaş olurlar. Arkadaşlık ilişkisi karşı cins ile kurulmaya müsait bir ilişki değildir.”

“Türkiye toplumunda ateistler ile eşcinsellere kötü bakış yaygındır; ancak bu hem bir vakıadır, hem de bir haktır.”

“Sünni bir kadın, Alevi bir genç ile evlenemez.”

“Cemevlerinde yapılan şeyler ibadet olarak kabul edilmiyor. Kuran’da ve sünnette ibadetin ne olduğu belli. Cemevlerinde hem dini hem de kültürel birtakım ritüeller yapılıyor. Bunun tamamına birden ibadet demek mümkün değildir.”

“Açıktan daha cazip örtülüler var.”

“Türkiye’de rüşvetin yayıldığı, devletten iş almak ve para kazanmak için mutlaka birilerine rüşvet vermek gerektiği, verilmezse iş yapmanın mümkün olmadığı vakıası -doğru ise- bu, Allah’tan korkan ve hesap verme sorumluluğu taşıyan kişilere, iş almak maksadıyla rüşvet vermek için mazeret teşkil etmez.”

“Bir başka yazıda yolsuzluğa ‘hırsızlık’ demenin hem seküler kanun hem de İslam ceza hukukuna göre hata, yalan ve iftira olduğunu açıklayacağım. Elbette yolsuzluk da ayıptır, günahtır ve suçtur, ama bu suç hırsızlık suçu değildir.”

“Şartlar müsait olduğunda ümmetin bir tek devleti olacak ve bütün Müslümanlar da bu devletin tebası olacaklardır.”

‘Saray’ın fetvacısı’

Yazılarında ve konuşmalarında açıkça nefret söylemlerini kullanan, toplumun çeşitli kesimlerini hedef gösterip halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden bir kişinin Cumhurbaşkanlığı tarafından ödüle değer bulunması, tam da içinde bulunduğumuz dönemin simgesi olabilecek bir olaydır.

Üstelik Karaman’a verilen ödül, İlim ve Kültür Büyük Ödülü... Hangi ilim, hangi kültür diye soracağım ama yanıtı biliyorum. Adının önünde profesör unvanı olsa da evrensel anlamdaki bilimle, Cumhuriyet Devrimi ile ilişkilendirilemeyecek fetvalarıyla ancak gericiliğin temsilcisi olabilir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir yurttaşı olarak, bir gazeteci ve bir kadın olarak böylesine çağdışı ve ayrımcılık içeren görüşleri savunan birinin ödüllendirilmesini kınıyorum.

Karaman, “Ben bir fetvacı (müfti) değilim, Saray da benden fetva sormaz” dese de neden “Saray’ın fetvacısı” olarak anıldığını anlamak zor değil.