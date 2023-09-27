Gericilik sınır tanımıyor... Bu kez de düğün davetiyesindeki 'kadın ismi' rahatsız etti: 'Başkaları senin hanımının ismini niye biliyor?'

Eski Konya müftüsü Tahir Büyükkörükçü'nün oğlu olan Abdurrahman Büyükkörükçü'nün bir 'sohbette' sarf ettiği sözler sosyal medyada gündem oldu. Büyükkörükçü söz konusu videoda, "Düğünlerde illa (davetiyeye) annenin de adı yazıyor. Ne gerek var. Başkaları senin hanımının ismini niye biliyor?"

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2023 - 11:07
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Türkiye'de kadını ikinci plana atan zihniyete dair bir somut örnek daha, sosyal medyada gündem oldu. 

Eski Konya müftüsü Tahir Büyükkörükçü'nün oğlu olan Abdurrahman Büyükkörükçü'nün bir 'sohbette' sarf ettiği sözler tartışma yarattı. Büyükkörükçü, davetiyedeki kadın isminin tahrik konusu olabileceğini iddia etti. 

"BAŞKALARI SENİN HANIMININ İSMİNİ NİYE BİLİYOR?"

Sosyal medyada dolaşıma giren videoda, Büyükkörükçü şu ifadeleri kullanıyor:

"Düğünlerde illa (davetiyeye) annenin de adı yazıyor. Ne gerek var. Babanın adını yazın kafi. Yok efendim eşitlik var alemde... Neyse geçtik... Onun da adı yazılacakmış yahu. Niye ilan ediyorsun aleme be... Başkaları senin hanımının ismini niye biliyor?"


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