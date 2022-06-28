İzmir'de ekmeğe yine zam

28 Haziran 2022 Salı, 11:50

Geçtiğimiz günlerde İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü, İzmir Fırıncılar Esnaf Odası, İzmir Ticaret Odası Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin birer temsilcisinden oluşan komisyon üyeleri, İzmir'de ekmek fiyatına artış talebi için bir araya geldi.

Görünen o ki kısa bir süre sonra 210 gram ekmek yapılacak 1 TL zamla 4 TL olacak.

Karar, Ticaret Bakanlığı'na da görüş alınmak üzere gönderildi.

210 gram ekmek 1 Mart 2022’de yapılan en son artış ile 3 TL olmuştu.

3 ay sonra yine bir zam.

Zaten ülkede iğneden ipliğe her şeye neredeyse her gün zam geliyor.

Gelen bu zamlar özellikle dar gelirli vatandaşlarımıza hayatı çok zorlaştırıyor.

Artan bu pahalılık ile rekor üzerine rekor kırıyoruz.

Özellikle ekonominin nabzının attığı pazaryeri ve çarşılarda bunu görmek hiç zor değil.

Çalışan dertli, işveren dertli, emekli dertli bu memlekette…

Mazot fiyatlarının her gün arttığı ve litresinin 30 Türk Lirası’na dayandığı bir ülkede varın gerisini siz düşünün.

İktidar ise tüm bu gerçeklere yüzünü dönmüş, ekonominin çok iyi gittiğinden bahsediyor.

Lakin iktidar güruhunun anlattığı bu masallar milletin yaşadığı sıkıntıları hafifletmiyor ne yazık ki!

Onlara göre bugüne kadar hiçbir şeye zam yapılmadığı halde birileri, daha doğrusu iç mihraklar zam haberlerini çıkarıyorlar. Oysa yapılanlar basit fiyat ayarlamaları ve düzenlemeleri.

Kurlarda ve enflasyonda istikrar yakalanmadıkça, kısa ve orta vadede iş imkanları ile ülkede refah standartları artırılmadıkça, daha fazla yatırım için hukuki zemin hazırlanmadıkça Türkiye’deki öngörülemez ortamın ortadan kalkması zor gözüküyor.

Artan enflasyon özellikle yoksulluğu iyice derinleştirmiş durumda.

Hal böyle iken içinde bulunduğumuz yoksulluk dar boğazında ekonomi üzerinden hamaset edebiyatı yapmak inanın halk nezdinde karşılık bulmuyor.

Her geçen gün daha çok bozulan ve yeniden düzeltmenin çok daha uzun zaman alabileceği bir sürece doğru hızla ilerliyoruz.

Unutmayın ki ekonomi müspet bir bilimdir.

İnsanları rakamlarla oynayarak bir süre yanıltabilirsiniz.

Ama ilelebet yanıltamazsınız.

Buradan yola çıkarak belki iktidarda olanlar için olmayabilir ama asgari ücretle geçinen bir aile için ekmeğin 4 TL olması büyük bir yıkımdır.

Emeklilerin büyük bir çoğunluğunun yoksulluk sınırının altında bir rakama çalıştığı, yüz binlerce insanın da yoksulluk sınırının altındaki bir rakamla iş bulabilmek için çaba gösterdiği bu ülkede ekmek 4 TL olmuş deyip, geçemeyiz.

Eskilerin dediği gibi “Daha durun, bugünler iyi günleriniz” tezi gerçek oluyor galiba.

Herkesin aklını başına alma vakti geldi de geçiyor.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, diğer bir adıyla açlık sınırı 6 bin 17 Türk Lirasına ulaşmışsa kafasını kuma gömen seçmenin artık uyanma vakti gelmiştir demektir.

Erdoğan saplantısıyla ülkenin mevcut durumunu tahlil edemeyen ve her gün daha yoksullaşan bir halk mı olacağız?

Yoksa yaşanan ekonomik buhrandan el ele çıkan bir ulus mu?

Yaşayıp göreceğiz.

Lakin sen sen ol bir ekmeğin 4 TL olduğunu unutma olur mu?

Benden hatırlatması!