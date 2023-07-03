İzmir’de ekmeğe zam: Gramajı düşürülen ekmek 7 TL oldu

Yayınlanma: 03.07.2023 - 15:17

Güncelleme: 03.07.2023 - 15:18

İzmir’de 2022 yılının kasım ayından bu yana 5 liraya satılan 210 gram ekmeğin hem gramajı hem de fiyatı değişti.

210 gram ekmeğin gramajı 10 gram düşürülerek 200 grama indirildi. 200 gram ekmeğin fiyatı ise 7 liraya yükseltildi.