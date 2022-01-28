İzmir’de ekoloji araştırmaları için protokol imzalandı

28 Ocak 2022 Cuma, 10:43

Orman yangınları, yangına dayanıklı bitkilerin tercih edilmesi ve İzmir’in biyoçeşitliliği konularını kapsayan protokolün imza töreni çevrim içi yapıldı.İmza törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ve Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vural Gökmen ile Proje Sorumlusu Prof. Dr. Çağatay Tavşanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse, İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Erhan Önen, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Güven Eken katıldı.

İmza töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, İzmir’in doğasına ve iklimine uygun bitki örtüsü oluşturmak üzere çalıştıklarını belirterek “Bu araştırma ile nerede, ne yapmamız gerektiğiyle ilgili bilgi edinmiş olacağız. Kentimizin yeşil alanlarında ne tür bir çalışma yürütmeliyiz, nasıl peyzaj yapmalıyız, bunun cevabını bulmaya gayret edeceğiz. Daha önemlisi, İzmir’in biyoçeşitliliğiyle ilgili veriler kentin planlanmasında kullanılacak, İzmir’in gelecek planlarına ışık tutacak ” dedi.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ise vizyoner bakış açısı nedeniyle Başkan Tunç Soyer’i tebrik ederek “İzmir’de yangın sonrası başlayan rehabilitasyon çalışmaları koruyucu tedbirlerle devam ediyor. Bir felaketten sonra yapılacak çalışmalar ne kadar önemliyse o felaketle karşılaşmamak ya da karşılaşıldığında ortaya çıkacak tahribatın azaltılmasına yönelik önlem almak da önemli. Bu vizyon, birçok şehre örnek olabilecek bir model ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vural Gökmen da “Çok doğru bir adreste olduğumuzu biliyorum. Bu işbirliğinin örnek olmasını temenni ediyorum” diye konuştu. Proje Sorumlusu Prof. Dr. Çağatay Tavşanoğlu da “Yangına ve iklim değişikliğine dirençli bir kent oluşturma vizyonunuzun Türkiye’deki diğer kentlere örnek olacağına eminim” dedi.