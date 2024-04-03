İzmir'de elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı suç örgütüne operasyon: Gözaltılar var!

Bakan Ali Yerlikaya, elebaşılığını yurtdışında firar olan Barış Boyun’un yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen “Mahzen-24” operasyonlarında 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 09:05
İzmir'de elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı suç örgütüne operasyon: Gözaltılar var!
Abone Ol google-news

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, yurtdışında firar olan Barış Boyun’un yönettiği suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda tetikçinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin; "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "silahlı tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarını işledikleri tespit edildi.

Düzenlenen operasyonlar sonucunda bulunan 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve suçta kullanıldığı tespit edilen motora el konuldu.


Ali Yerlikaya haberleri Barış Boyun haberleri Emniyet haberleri İzmir haberleri Operasyon haberleri suç örgütü haberleri

İlgili Haberler

Tunceli'de 'Mahzen-20' Operasyonu... Çok sayıda gözaltı var!

Tunceli'de 'Mahzen-20' Operasyonu... Çok sayıda gözaltı var!
Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! Suç örgütüne 'Mahzen-19' operasyonu: 13 gözaltı!

Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! Suç örgütüne 'Mahzen-19' operasyonu: 13 gözaltı!
İzmir merkezli 'Mahzen 13' operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli 'Mahzen 13' operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

31 Mart yerel seçim sonuçları: Türkiye'nin en büyük 10 ilçesinde seçimleri hangi partiler kazandı?

31 Mart yerel seçim sonuçları: Türkiye'nin en büyük 10 ilçesinde seçimleri hangi partiler kazandı?
Gelinim Mutfakta 3 Nisan 2024 Çarşamba puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 3 Nisan 2024 Çarşamba puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?
Süleyman Soylu ve hakim arasında geçen diyaloğu anlattı: 'Niye ayağa kalkmıyorsun?'

Süleyman Soylu ve hakim arasında geçen diyaloğu anlattı: 'Niye ayağa kalkmıyorsun?'
29 kişinin hayatını kaybettiği faciada görgü tanıkları konuştu: ‘Otoparktan sürünerek çıkabildik’

29 kişinin hayatını kaybettiği faciada görgü tanıkları konuştu: ‘Otoparktan sürünerek çıkabildik’
Görüntüler ortaya çıktı: CHP Arnavutköy'de itiraz edecek

Görüntüler ortaya çıktı: CHP Arnavutköy'de itiraz edecek
Alanyaspor deplasmanda farklı kazandı! Gaziantep FK 0 – 3 Alanyaspor

Alanyaspor deplasmanda farklı kazandı! Gaziantep FK 0 – 3 Alanyaspor
Şarkıcı Hilal Özdemir muhtar oldu

Şarkıcı Hilal Özdemir muhtar oldu
ENAG mart ayı enflasyon verilerini açıkladı!

ENAG mart ayı enflasyon verilerini açıkladı!