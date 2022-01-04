İzmir'de emeklilerden 'geçinemiyoruz' eylemi: Faturaları yaktılar

04 Ocak 2022 Salı, 15:46

İzmir’de eski Sümerbank önünde buluşan DİSK’e bağlı Emekli Sen üyesi vatandaşlar zamları protesto ederek hükümeti istifaya çağırdı. Aldıkları maaşlarla geçim sıkıntısı yaşadıklarını ve faturalarını ödeyemediklerini belirten emekli vatandaşlar yanlarında getirdikleri elektrik ile doğalgaz faturalarını yaktı.

“Hükümet istifa”, “Zam, zulüm, işkence, işte AKP”, “Saraya değil, emekliye bütçe” sloganları atan emekliler adına açıklamada bulunan DİSK Emekli Sen Ege Bölge Temsilcisi Hüseyin Özkaynak “Emeklileri devletin sırtında kambur olarak gören iktidar yükünü hafifletmek için emeklilerin cebindeki üç kuruşa göz dikmiştir. Emekliler her gün biraz daha yoksullaşırken, iktidar soframızdan bir dilim ekmeğimizi daha nasıl azaltacağının peşine düşmüştür. Biz cebimizdeki üç kuruşu sağlıkta katkı payına mı, bir dilim ekmeğe mi, yoksa doğalgaz faturasına mı vereceğimizin hesabını yaparken, iktidar o üç kuruşu bizden nasıl geri alacağının hesabını yapmaktadır. İktidar verdiği yüzde 25’lik zamla TÜİK tarafından açıklanan yüzde 36'lık yalan enflasyon oranını bile yakalayamamıştır. Yoksulluk sınırının 10 bin liranın üstüne çıktığı bir kriz döneminde, 2500 lira aylıkla bir emekli bir ay boyunca nerede barınabilir, ne yiyebilir, hangi doktora gidebilir? Emekli aylığının 69 katı maaş alanlar, maaşlarına rekor zamlar yapanlar, aylık 2500 lira ile geçinebilir mi? Kolaysa siz geçinin. Emeklilikte insan onuruna yaraşır ücret hakkımızdır. Emekli ücretlerinin enflasyona değil, milli gelire endeksli olması hakkımızdır” diye konuştu.