İzmir'de emeklilerden zam isyanı: Sokağa indiler, faturaları yaktılar

02 Mart 2022 Çarşamba, 16:30

Emekliler artan hayat pahalılığı ve yükselen enflasyona karşı İzmir’de bir kez daha sokağa indi. “Zamlara hayır” ve “İnsanca bir yaşam istiyoruz” sloganıyla Konak’ta buluşan Tüm Emekliler Sendikası üyeleri faturalarını yaktı.

“Zafer direnen emeklinin olacak”, “Zam, zulüm, işkence, işte AKP”, “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları ve taşıdıkları pankartlarla iktidarı istifaya çağıran emekliler doğalgaz, elektrik ve akaryakıt zamlarının geri alınmasını istedi.

Aldıkları maaşlar ile geçinemediklerini söyleyen Tüm Emekliler Sendikası Konak Şube Başkanı Ayşe Ekşioğlu, “Emekli maaşı kiraya yetmiyor. Faturaları ödeyemiyoruz. Mutfaklarda yangın var. Geçinemiyoruz. Emekli olduktan sonra bile çalışmak zorunda bırakılan milyonlarca emekli, yoksulluğa ve sefalete mahkum edilmiştir. Emekliler yoksulluk ve açlık sınırının altında maaş almaktadır. Avrupa’daki emekliler maaşlarıyla dünya turuna çıkarken, Türkiye’deki emekliler tüketici kredisi ve kredi kartlarıyla günlük yaşamlarını sürdürmek zorundadır, icralarla boğuşmaktadır. Artık bıçak kemiği delip geçmektedir. Biz sadece insanca yaşayabilecek bir emekli aylığı talep ediyoruz. Tüm emekli maaşlarına açlık sınırının ve asgari ücretin üzerinde olacak şekilde seyyanen zam yapılmasını, hayat pahalılığı ve zamlara son verilmesini talep ediyoruz. 1995 yılında başlattığımız mücadelemiz kazanıncaya kadar sürecek” sözleriyle taleplerini dile getirdi.