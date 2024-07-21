İzmir'de erkek vahşeti: Birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında öldürdü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde İ.D. (24), birlikte yaşadığı Sidar Şimşek'i (20) sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.

DHA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 12:59
İzmir'de erkek vahşeti: Birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında öldürdü
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Editör notu: Katil erkeğin ismi ve yüzü, haberi servis eden Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından gizlenmiştir.

Laka Mahallesi 1930/1 Sokak Bayraklı TOKİ konutları Etap 2 Sitesi'nde, saat 01.30 sıralarında İ.D. ile birlikte yaşadığı Sidar Şimşek henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada yanındaki bıçağı çıkaran İ.D., Şimşek'i sokak ortasında defalarca bıçaklayıp, kaçtı.

KADIN KURTARILAMDI

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine yaklaşan polis ekipleri, kucağında çocukla koşan İ.D.'yi yakalarken, Sidar Şimşek ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şimşek, burada kurtarılamadı.

Şimşek'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İ.D.'nin Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgusu sürerken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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