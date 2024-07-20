Lviv'de sokak ortasında cinayet: Eski milletvekili vuruldu

Yayınlanma: 20.07.2024 - 09:57

Güncelleme: 20.07.2024 - 09:57

Cuma günü, Ukrayna'nın parlamentosunun eski bir üyesi olan ve Ukraynaca dilini savunma kampanyalarıyla tanınan milliyetçi Iryna Farion, bir silahlı saldırgan tarafından vurularak öldürüldü.

Polis, 60 yaşındaki Farion'u vurduğu iddia edilen adamı bulmak için gece boyunca geniş çaplı bir arama gerçekleştirdi. Lviv Bölge Valisi Maksym Kozytskyi, Farion'un hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiğini Telegram'da duyurdu.

SORUŞTURMA AÇILDI

İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, Telegram'da yazdığına göre, soruşturmacıların şu an için saldırının Farion'un siyasi faaliyetleriyle veya kişisel bir sebeple bağlantılı olduğunu düşündüklerini belirtti. Polis ve Ukrayna'nın SBU güvenlik servisi, saldırganı yakalamak için birlikte çalıştıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, saldırganın yakalanmasına yönelik çabalar hakkında düzenli olarak bilgilendirildiğini ve her türlü şiddet eyleminin kınanması gerektiğini söyledi.

FARİON KİMDİR?

Dilbilimci olan Farion, 2005 yılında milliyetçi Svoboda (Özgürlük) partisine katıldı ve 2012 yılında parlamentoya seçildi, ancak sonraki seçimlerde tekrar seçilemedi. Ayrıca Lviv bölge meclisinde de görev yaptı.

Farion, Ukrayna dilini teşvik etmek ve Rusça konuşan kamu görevlilerini itibarsızlaştırmak için yürüttüğü kampanyalarla dikkat çekti. 2018'de, Rusya tarafından finanse edilen ayrılıkçılarla savaşan Ukrayna, doğudaki toprakları ele geçirmeye çalışırken, "her Rusça konuşan kişinin çenesine yumruk atma" çağrısında bulundu.

2022 yılının Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından, Mariupol liman kentini üç ay boyunca savunan Azov alayının Rusça konuşan savaşçılarını eleştirdi. Ukraynaca, Ukrayna'nın tek resmi dili olmasına rağmen, birçok vatandaş ilk dil olarak Rusça konuşuyor. Bu durum, Sovyet yönetimi döneminde Ukraynacanın resmi baskı altında olmasının bir mirası olarak görülüyor.

Ukrayna'da dilin teşviki uzun zamandır önemli bir mesele oldu ve parlamento, Ukraynacanın kamusal yaşamda ve hizmet sektöründe kullanılmasını sağlamlaştıran yasalar çıkardı.