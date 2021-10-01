İzmir'de eski eşi tarafından öldürülen Fulya Öztürk'ün ailesi adalet arıyor

01 Ekim 2021 Cuma, 15:18

Fulya Öztürk, İzmir’in Karabağlar ilçesindeki pastanede, eski eşi H.O.B. tarafından pastanenin deposunda yakın mesafeden silahla vurularak öldürüldü. Zanlı, ateş ettikten sonra çalışır halde bıraktığı aracıyla kaçtı. 36 yaşındaki Fulya Öztürk’ü gören çalışanların ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Fulya Öztürk'ün kardeşi Aynur Öztürk ve ailenin avukatı İzmir Barosu'ndan Barış Özbay, cinayetin öncesi ile cinayet gününü, dava sürecinde yaşananları Cumhuriyet'e anlattı.

Fulya Öztürk'ün kardeşi Aynur Öztürk, cinayetten önce de zanlı H.O.B.'nin şüpheli davranışlarının olduğunu ve ablasına defalarca şiddet uyguladığını belirtti. Aynur Öztürk, "Öncesinde kardeşim şiddet görüyordu zaten. Evlendikten 15 gün sonra şiddet başladı. Annem gidiyor ablamı almaya. Bira şişelerini ablamın kafasında kırdı. 2-2,5 yıl evli kaldılar. Sürekli şiddet gördü. Benim bizzat gördüğüm olaylar da oldu. Ablamın ilk eşinden olan çocuğunun yanında ablama bıçak bile çekti." diye konuştu.

Avukat Barış Özbay ise "Bir ceza hükmüne varılmadı. İddianame 'tasarlayarak öldürme' suçundan açıldı. Alacağı cezanın azalma ihtimali var ancak biz bunun olmaması için uğraşıyoruz." açıklamasında bulundu.

Avukat Özbay ve Öztürk ile gerçekleştirdiğimiz görüşme şöyle:

- Cinayet nasıl ve nerede gerçekleşti?

Aynur Öztürk: ''Olay gününden iki gün önce beraberdik ablamla. İki gün önceden bu katilin değişik hareketleri vardı. Sigarasını sigarayla yakıyordu. İş yerinde çalışan bir görevliyle ablamın ilişkisi olduğunu iddia ediyor bu şahıs. Ablam olay günü ablam pastanede çalışıyor. Çay koyuyor kendisine. Eski eşi de arabasını çalıştırır halde bırakıp pastaneye giriyor. Yakın mesafeden ablama ateş ediyor. Önce kaçmaya çalışıyor. Babası kendisini arıyor, 'Fulya'yı öldürdüm' diyor ve teslim olması için onu ikna ediyor. Sonrasında da teslim oluyor.''

Barış Özbay: ''Fulya Hanım öncesinde de çok şiddet görmüş; hem psikolojik, hem sözel hem de fiziksel olarak. Boşanmalarının sebeplerinden biri de şiddet. Fulya Hanım bu korkunç olayın başına geleceğini düşünerek çevresindekilere de söyleme yaklaşımlarında bulunmuş. Katil zanlısının artan bir şiddet eğilimi var. O gün Fulya Hanım işe gidiyor. Zanlı bir konu ile ilgili görüşmeye geliyor ve gidiyor. Sonra yeniden geliyor ve cinayet bu ikinci gelişinde meydana geliyor. Pastanedeki mutfağın içerisinde minik bir depo var, orada öldürüyor Fulya Hanım'ı. Orada bulunan görevliye de 'sen bu işe karışma' diyor. Zanlı, kafadan ve göğsünden yakın mesafeden ateş ediyor. Kasten öldürmek için. ''

İNDİRİM ALMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

- Zanlı, bir itirafta bulundu mu?

Aynur Öztürk: ''Evet öldürdüğünü söylüyor ama kendince yalan nedenler buluyor. Avukatlar tarafından yalan ifadelerle iyi hal veya tahrik indirimi almak için çalışıyor. Ayrıca bu yalan ifadelere sığınıp kendisi ile çelişti. Olay günü ablamın dekolte kıyafetler giydiğini iddia ediyor ama çalıştığı iş yerinin formasında dekolte giyilebilecek bir imkan yok.''

- Bir sonraki duruşma ne zaman?

Aynur Öztürk: ''Duruşma 2 Aralık'a ertelendi. Mahkemenin tavrının olumlu olmasını ümit ediyoruz.''

Barış Özbay: ''Bir ceza hükmüne varılmadı. İddianame 'tasarlayarak öldürme' suçundan açıldı. Alacağı cezanın azalma ihtimali var ancak biz bunun olmaması için uğraşıyoruz.

Fulya Öztürk birlikteliği boyunca şiddet gördü ve şiddetin sonucunda öldürüldü. Bu büyüyen şiddetin bir sonucu olarak ortaya çıkan tasarlayarak öldürmedir.'