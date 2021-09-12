Düzce’de kadın cinayeti
Düzce’de 2 yıllık karısı ile boşanma aşamasında olan adam eşi ve annesine saldırdı. Olayda eşi hayatını kaybederken, kaynanası ise yaralandı.
Olay, Cumayeri ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Büyükmelen köyünde ikamet eden Özlem K. (19) ve Hasan K. (25) arasında geçimsizlik başladı. Özlem K., eşinin evinden ayrılarak annesi Gülfidan K.’nin evine (53) giderek boşanma davası açtı. Hasan K., önümüzdeki hafta görülecek boşanma davası öncesi eşinin yanına giderek iddiaya göre barışmayı teklif etti. Özlem K. barışma teklifini kabul etmeyince Hasan K.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.
5 bıçak darbesi alan genç kadını gören anne Gülfidan K. ise kavgayı ayırmaya çalıştı. Hasan K., bu kez de kaynanasını karın bölgesinden bıçaklayarak yaraladı. Anne ve kızı sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin arından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Özlen K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hasan K. ise olay sonrası kaçarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, firari şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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