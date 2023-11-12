İzmir'de ev sahibi tartıştığı kiracısını silahla öldürdü
İzmir'in Torbalı ilçesinde ev sahibi tartıştığı kiracısını silahla öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Ayrancılar Mahallesi'nde Ahmet Alkan (38) ile ev sahibi İ.U. (79) henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine ev sahibi, kiracısını silahla vurdu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan ev sahibini yakalamak için çalışma başlattı.
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