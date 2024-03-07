İzmir'de evde 'kenevir' yetiştiren şüpheli tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 17:41
İzmir'de evde 'kenevir' yetiştiren şüpheli tutuklandı
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaçam Mahallesi'ndeki bir adreste kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirilen adrese düzenlenen baskında 20 kök kenevir, 2 gram kenevir tohumu, 10 gram esrar, 2 sentetik hap, iklimlendirme çadırı, ışıklandırma paneli, havalandırma motoru ile çok sayıda gübre ve vitamin ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Hakkında 4 ayrı suçtan aranması da bulunan şüpheli M.Ö. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.


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